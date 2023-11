Cagliari-Monza 1-1



Scuffet 6,5: a 5 dalla fine devia una palla pericolosa di Gagliardini. Ottimi interventi. Nulla può sulla rete del pareggio.



Hatzidiakos 6: perde Maric in occasione del pareggio. Peccato, perché sino a quel momento aveva disputato una partita veramente impeccabile.



Goldaniga 6: sempre attento, mai fuori posto.



(dal 27' s.t Oristanio 6: entra con la solita voglia di "spaccare tutto").



Dossena 7: partita perfetta. Annulla gli avversari e trova il secondo gol consecutivo in Serie A.



Augello 6,5: elegante e pulito negli interventi. Una vera spina nel fianco sull'out di sinistra per la difesa ospite.



(dal 43' s.t Azzi s.v)



Makoumbou 5,5: forse l'unica nota negativa della giornata. Potrebbe fare molto di più.



Prati 6,5: vero leader del centrocampo di Ranieri. Un metronomo che detta sempre i giusti tempi.



Zappa 6: attento in fase difensiva, propositivo in fascia. Partita sufficiente.



Viola 6,5: quando ha la palla tra i piedi è un vero spettacolo. Piede raffinato, soprattutto quando deve mettere in mezzo palle "velenose".



(dal 27' s.t Jankto 6: da il giusto equilibrio al momento del cambio modulo)



Luvumbo 6: crea confusione ma quest'oggi non riesce ad andare al tiro come vorrebbe. Si sacrifica per la squadra.



(dal 31' s.t Lapadula 5,5: spara alle stelle una ghiotta occasione).



Petagna 6,5: non avrà segnato ma il suo lavoro è sempre più fondamentale per i rossoblù. Tiene palla e lotta su ogni pallone.



(dal 31' s.t Pavoletti s.v)



All. Ranieri 6: con i giusti cambi assetta nel miglior modo la squadra nel momento del bisogno. Un buon punto ottenuto contro un avversario tosto.