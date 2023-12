: una splendida parata su Henrique, incolpevole sul gol di Erlic.: ostacola la marcatura di Dossena in occasione del gol. Nel finale di gara si trasforma trovando ottime giocate.: pronti partenza via e rischia subito un cartellino per un intervento troppo deciso. Spesso si fa puntare facilmente soprattutto da Castillejo.: attento su Pinamonti. Sul gol subito è ostacolato da Zappa ma per il resto è quasi sempre attento.: sempre attento in fase difensiva, è colui che in fascia spinge di più.(dal 45' s.t +2).: eravamo abituati a vederlo lottare come un leone ma oggi è sembrato un timido agnellino.(dal 13' s.t: un gol da antologia, una rovesciata da copertina dell'album panini. L'uomo dell'ultimo respiro).eleganza e qualità, ormai gioca come un veterano. Si vede negare la prima gioia in Serie A sulla linea da Castillejo.(dal 45' s.t +2: pochi minuti ma decisivi con le sue sponde).non riesce a prendere le misure del gioco. Quasi sempre in ritardo.(dal 13' s.t: con la sua velocità crea scompiglio, suo l'assist per il gol del pareggio, suo il guizzo che porta al gol vittoria.: piede sopraffino. Dai suoi piedi partono i palloni più pericolosi.: tra i più propositivi. Non molla nemmeno un secondo.(dal 29' s.tentra nel forcing finale mettendosi al servizio dell'attacco rossoblù, trova la sponda vincente per l'eurogol di Pavoletti).: sua la rete che ha ridato linfa vitale alla squadra. Suo il gol che ha aperto la grande rimonta.: inizialmente gioca a specchio commettendo probabilmente un errore poi si gioca il tutto per tutto inserendo addirittura 5 attaccanti. Il suo coraggio è stato premiato con un'altra vittoria all'ultimo respiro.