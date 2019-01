Cagliari-Empoli 2-2



Cragno 6: nel primo tempo è inoperoso, può poco su entrambi i gol empolesi.



Srna 6: si fa vedere con più costanza nella metà campo avversaria rispetto alle ultime gare. Dietro soffre poco.



Romagna 6: prestazione solida e con pochissime sbavature, decisiva la chiusura su Acquah in chiusura di prima frazione. E' poco reattivo in occasione del gol di Zajc.



Pisacane 6,5: mette la museruola a Caputo con una marcatura asfissiante.



Padoin 6: bravo nelle diagonali difensive e sempre puntuale nelle marcature preventive.



Ionita 6,5: gara di quantità in mezzo al campo, impreziosita dall'assist al bacio per l'incornata vincente di Pavoletti.



Cigarini 6: dai suoi piedi passano tantissimi palloni, che lui smista con qualità. Nella ripresa cala vistosamente. (Dal 32' s.t. Bradaric SV).



Barella 6,5: un'infinità di palle recuperate, qualche lampo di classe, ma anche il grave errore in marcatura su Di Lorenzo che porta al gol del momentaneo 1-1.



Birsa 6: geometrie e fantasia, positivo l'esordio da titolare in maglia rossoblù.

(Dal 22' s.t. Faragò SV).



Joao Pedro 5,5: non entra mai in partita. Gli manca il guizzo dei bei tempi.



(Dal 29' s.t. Farias 7: ancora una volta entra e trova il gol decisivo a tempo quasi scaduto).



Pavoletti 7: le palle alte sono tutte sue, è letale quando Ionita pennella uno splendido cross che il 30 rossoblù deposita in fondo al sacco con il suo marchio di fabbrica.





All. Maran 6: primo tempo dominato in lungo e in largo, poi una ripresa di sofferenza. I suoi staccano la spina sul più bello e subiscono la meritata rimonta dell'Empoli. Nel finale getta nella mischia Farias: mossa azzeccata.