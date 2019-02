Sampdoria-Cagliari 1-0



Cragno 7: attento in uscita, bravo su Sala quando il laterale doriano cerca la porta nel primo tempo. La doppia parata su Quagliarella e Jankto è da cineteca, non può nulla sul rigore calciato alla perfezione dal numero 27 blucerchiato.



Padoin 6: esperienza e lucidità al servizio della squadra. Oggi spinge poco, ma in fase difensiva è sempre molto attento e merita la sufficienza.



(dal 28' s.t. Faragò 6: entra come mezzapunta, nei tre alle spalle del tandem d'attacco. Gioca molto alto, ma non riesce a creare occasioni).



Ceppitelli 7: provvidenziale la chiusura che smorza un tentativo da buona posizione di Jankto. Si oppone finchè può agli assalti doriani, è ovunque in difesa.



Pisacane 6: partita senza troppi affanni per l'altro centrale di Maran, attento in marcatura



Pellegrini 5: stringe quando serve, accorcia sui portatori di palla blucerchiati e contiene senza troppi affanni Praet. E' però troppo ingenuo quando strattona Gabbiadni causando il rigore che porta in vantaggio la Samp, errore da matita rossa.



Ionita 5: non spinge, non crea, e stenta anche ad inseguire i centrocampisti doriani. Giornata no. Deiola 6: rischia tantissimo con un intervento al limite, ma la chiamata Var lo grazia. Tanta quantità e corsa in mezzo al campo, esce dopo aver percorso tantissimi chilometri.



(dal 28' s.t. Srna 6: si sistema terzino destro, contiene tutto sommato senza rischiare troppo, ma potrebbe fare di più quando si tratta di avanzare la manovra).



Cigarini 6: è il metronomo del Cagliari, detta i tempi alla manovra. Gioca una partita sufficiente, senza acuti e senza errori.



Barella 6,5: si muove tra le linee cercando di dare imprevedibilità alla manovra. Splendido l'assist che libera Pavoletti davanti ad Audero. Abbina però anche sostanza e intelligenza tattica. Prestazione concreta, è l'ultimo ad arrendersi.



Doraiotto 5,5: è la sorpresa di giornata, scelto da Maran come punta a sostegno di Pavoletti. Forse paga un po' l'emozione, si vede poco. Non era semplice liberarsi al cospetto di un marcatore come Andersen.



(dal 33' s.t. Verde 6: un classe '99 per un altro classe '99. Ha poco spazio, ma ci mette impegno e corsa).



Pavoletti 5: nella prima frazione si fa murare da Audero da buona posizione. Poi non si vede più, Colley non gli lascia un metro e anche di testa non dà il solito contributo, sovrastato dai centrali doriani.





All. Maran 5,5: è un Cagliari ordinato in difesa, ma senza troppe idee in fase offensiva. Quando la Samp va in vantaggio, cambia modulo risistemando la squadra con il 4-1-3-2 a trazione anteriore. Non riesce però a spaventare praticamente mai Audero.