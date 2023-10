: incolpevole sui primi due gol, sul terzo da rivedere però la sua posizione. Sul finale mette lo zampino sui tre punti.sciupa un'occasione in contropiede ma come sempre ha dato veramente tutto se stesso. Esce poco prima dell'intervallo per un problema fisico.(dal 42' p.t: sfiora il gol di testa ma per il resto sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare).: raramente un intervento decisivo da parte sua. Sul raddoppio di Soule lascia insieme a Makoumbou un vuoto immenso.: le due reti di Soule portano il suo zampino. La prima è un suo errore in disimpegno, nella seconda si fa saltare come un birillo. Serata horror, salvata (non ai fini del voto) all'ultimo dall'assist decisivo per la vittoria.: un errore in disimpegno porta la rete del 3 a 0 ospite. Per il resto stava anche giocando sufficientemente. Comunque il più attento in fase difensiva.: ci mette grinta ma nulla più. Unica nota positiva il rigore conquistato, del resto assente ingiustificato.(dal 1' s.t: con una doppietta ed un assist regala ai suoi un'incredibile vittoria. E se lo metti segna Pavoletti. All'ultima azione toglie sulla linea il gol dell'eventuale pareggio ospite. Supereroe): partita di grande sacrificio, non riesce però ad impostare il gioco rossoblù. Anche lui, come tutta la squadra, si sveglia nel finale di gara.si sveglia nella ripresa. Nel primo tempo sbaglia la posizione sul secondo gol ma è sua la rete del momentaneo 3 a 2.: prova a centrare la porta avversaria senza nessuna gioia. Dovrebbe entrare di più nel vivo delle azioni.(dal 18' s.t Azzi 6: entra e da una buon spinta in fase offensiva).: due legni negano al centrocampista la gioia del primo gol in Serie A con la maglia del suo Cagliari. Il rigore dell'eventuale 1-1 ha pesato però come un macigno (salvato dal risultato finale)(dal 18' s.t: il suo ingresso movimenta il gioco rossoblù. Suo l'angolo che trova Pavoletti per il pareggio).: corre si ma a vuoto. Mai pericoloso. Non il solito Zito Luvumbo.(dal 18' s.t: riapre la partita conquistando palla e trovando un bellissimo gol. Sempre pericoloso ad ogni azione.: stava per crollare dinanzi ai colpi del Frosione, poi cambia la squadra e trova una rimonta pazzesca in uno scontro salvezza decisivo.