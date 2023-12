Napoli-Cagliari 2-1Cagliari:: dà l'illusione per un attimo di aver parato il colpo di testa di Osimhen ma alla fine la palla entra lo stesso. Non può nulla su Kvara.: con le buone o con le cattive va a duello con Kvaratskhelia. Ha una grossa chance in contropiede ma non finalizza, complice anche una buona uscita di Meret (23' s.t.: soffre l'asse Kvaratskhelia-Mario Rui che spinge e lo mette sempre in difficoltà).: tiene a bada Osimhen più che può, cerca anche di intervenire alla disperata su di lui per non evitare l'assist a Kvara ma senza successo (35' s.t.).: molto bene in lettura fino al gol di Kvara, quando lascia troppa libertà d'azione a Osimhen.: nonostante abbia di fronte una catena che spinge tanto va più volte con pericolosità sul fondo. Sfiora anche il gol con il piede debole, il destro, calciando da fuori ma la deviazione di Di Lorenzo è provvidenziale.: prova di sostanza lì in mezzo, dà una mano a fare da filtro davanti la difesa.: qualche errore di imprecisione, non è tanto nel vivo del gioco.: gioca largo a sinistra per dare una mano in più ad Augelo e tutto sommato si comporta bene (1' s.t.: subentra per portare maggior presenza al centrocampo cagliaritano, considerando anche il passaggio al 3-5-2).: quando si accende dà l'impressione di poter diventare un pericolo con la sua qualità (23' s.t: impatto immediato, serve l'assist per il gol di Pavoletti).: segna il più classico dei gol dell'ex dando la speranza del risultato al Cagliari. Bello l'anticipo in area da attaccante vero.: poca roba lì davanti, viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: viene sovrastato da Osimhen in occasione dell'1-0).: è un Cagliari che tiene botta e rischia anche di portare un punto a casa. Alla fine viene fuori la differenza di valori tra le due squade.