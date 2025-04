Cagliari, le pagelle di CM: Pavoletti spina nel fianco. Deiola dalla panchina la chiude.

Getty Images

Caprile 6: non particolarmente preso in causa, rischia poco e si fa trovare attento sulle conclusioni nello specchio della porta da parte degli avversari.Zappa 6,5: partita di sostanza, sia in fase difensiva sia in fase propositiva.Palomino 6,5: a parte qualche rischio nella ripresa, non lascia quasi mai spazi per le giocate agli avversari.Luperto 6: gara positiva, macchiata da qualche errore di posizione nel finale.Augello 6,5: marcature strette e sempre pronto a ripartire. Gara di grinta e coraggio.Adopo 6,5: nel primo tempo fatica un poco a carburare, ma quando trova maggiori spazi fa vedere anche belle giocate.

Makoumbou 7: grande prestazione per lui. Macina chilometri, facendo bene entrambe le fasi.Zortea 6,5: tocca molti palloni, cercando anche l'uno contro uno con gli avversari.Marin 7: esce dopo una partita di grande intensità.(dal 37' s.t. Deiola 7,5: entra e ci mette davvero poco per insaccare in rete il gol che chiude la partita.)Luvumbo 7: gioca bene di sponda per i compagni e si inserisce negli spazi con tenacia e carattere.(dal 37' s.t. Gaetano 7: entra in partita e subito si rende pericoloso. Uomo assist sul gol che chiude i giochi)Pavoletti 7,5: è suo il gol che apre la partita. Cinico sotto porta, si dimostra una spina nel fianco per la difesa avversaria.

(dal 30' s.t. Mutandwa: s.v.)All. Nicola 7: Cagliari cinico che sa soffrire ma sa anche far male. I cambi danno quella linfa per chiudere la gara e ottenere tre punti meritati.