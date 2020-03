Cagliari-Roma 3-4



Olsen 6: prende 4 gol, ma ne evita almeno altri 4. Incolpevole sulle reti giallorosse.

Cacciatore 4: un disastro. Non spinge, non difende, non chiude e nemmeno riesce a fare un passaggio decente.



Pisacane 5: sovrastato dagli attaccanti giallorossi, prova a metterci una pezza, ma non riesce sempre.



Klavan 4,5: travolto anche lui, ma a differenza di Pisacane non è praticamente mai decisivo.



Pellegrini 4: regala il pallone a Kalinic per il gol del vantaggio ed è troppo morbido su Mkhitaryan sul secondo gol. Confuso e confusionario nella sua partita da ex.



Ionita 4,5: colleziona partite negative in serie, lui che era sempre stato un elemento prezioso della rosa. Emblematica l’occasione che spreca su assist di Nainggolan.

(dal 21’ s.t. Gaston Pereiro 7: una delle poche note positive, gran bel gol a riaprire il match)



Oliva 4,5: invocato a gran voce in campo, fa rimpiangere la regia di Cigarini, che soprattutto in casa era sempre stata fondamentale.



Rog 5: forse la peggior partita da quando indossa il rossoblù, con l’attenuante che rientra da un infortunio che lo sta condizionando in questo 2020.

(dal 45’ s.t. Ragatzu s.v.)



Nainggolan 6: l’unico che ci prova sempre, fino alla fine e anche quando il Cagliari sembra definitivamente ko. Combattente.



Joao Pedro 6,5: un gol, bellissimo, un rigore sbagliato e poi gol sulla respinta. Continua a segnare, ma la prova generale è comunque farcita da tanti errori.



Paloschi 5: si batte, si sbatte, fa a sportellate, mai una chance, mai qualcosa per cui si possa far ricordare in questa serata.

(dal 21’ s.t. Simeone 5: non meglio di Paloschi, anzi si becca pure un giallo)



All.: Maran 5: bene solo la reazione, perché anche oggi è stato un Cagliari a tratti inguardabile. Ennesimo ko di questo 2020 e vittoria che ormai manca da 3 mesi.