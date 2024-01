Cagliari, le pagelle di CM: Petagna, che bulldozer ! Bocciato Viola

Antonio Cinus

Cagliari-Bologna 2-1



Scuffet 6: non copre il suo palo sul gol di Orsolini ma subito dopo salva sullo stesso esterno del Bologna.



Zappa 6: nessuna scorribanda offensiva per lui quest'oggi ma fondamentale nell'apporto difensivo.



Wieteska 6,5: con un colpo di classe mette giu un pallone dal cielo e mette in mezzo trovando l'autorete decisiva di Calafiori.



Dossena 6,5: il solito muro difensivo, in più sforna il lancio millimetrico per il gol di Petagna.



Augello 5: giornata storta per l'ex Sampdoria, che si fa superare troppo spesso ma soprattutto perde Orsolini in occasione del gol.



(dal 1' s.t Azzi 6,5: con il suo ingresso ha limitato le incursioni di Orsolini).



Sulemana 6: ha il compito di "far legna e spezzare il gioco" e così ha giocato. Come sempre cresce nella ripresa.



Makoumbou 6: anche per lui compito di "rompere" le incursioni avversarie. Compito portato a casa con successo.



(dal 90' s.t +3 Deiola s.v)



Nandez 6,5: un vero leone dal primo all'ultimo minuto disputato.



(dal 36' s.t Di Pardo s.v).



Prati 6: punto fermo del centrocampo sardo.



Viola 5,5: perde qualche pallone di troppo, più macchinoso del solito.



(dal 41' s.t Jankto s.v)



Petagna 7,5: partita perfetta. Sportellate, torna a difendere, tiene palle e trova il primo gol stagionale con la maglia rossoblù.



(dal 90' s.t +3 Pavoletti s.v)



All. Ranieri 7: trova tre punti fondamentali in un gara difficile. Cambia il modulo dopo poco trovando la giusta quadra.