Cagliari, le pagelle di CM: Petagna notte horror. Dossena tramortito

Roma-Cagliari 4-0



Scuffet 5,5: Qualche indecisione a freddo, poi ringrazia il palo ma la grandine arriva lo stesso senza opporre resistenza.



Dossena 5: Fin qui era stato il più solido della difesa di Ranieri. Oggi El Shaarawy e Pellegrini lo mettono in seria difficoltà. Prova a svettare in area avversaria. Poi affonda di brutto. (62’ Viola 5,5 : entra a disgrazia quasi finita, ma non fa nulla )



Mina 5,5: Alla vigilia aveva fatto un po’ lo sbruffone. Lukaku lo ferma pure ma Pellegrini gli sfugge subito. Tempra sì, ma non basta mica. (67’ Wieteska sv)



Obert 4,5: Leggero e disattento, come sul velo di Dybala che lo manda a farfalle.



Zappa 5: Da quella parte El Shaarawy e Angelino trovano spesso troppa libertà di pensiero.



Prati 5,5: Si crea qualche spazio di manovra, finché la gara ha un senso (62’ Gaetano 6: esordio difficile)



Makoumbou : Prova a far emergere il Cagliari dal pantano portando palloni oltre la zona di emergenza. Ma non va oltre questo.



Nandez 5,5: Prova a far valere esperienza e qualità creando superiorità numerica in un paio di occasioni. Poi basta. (76’ Di Pardo sv)



Azzi 5: Innocuo, anonimo. (62’ Luvumbo 5,5: rientro con choc, con rischio espulsione)



Lapadula 5: Archiviato subito da Mancini come persona non gradita nell’area romanista. Lui fa poco per forzare la serratura, fatta eccezione per l’occasione da rigore cancellata dal Var.



Petagna 4: Pasticcia sul cross di Dybala dopo un minuto e non offre le sponde giuste davanti. Poi provoca pure il rigore. Notte horror.



Ranieri 5: Acclamato, da grande ex, fa poco per mettere in difficoltà la sua Roma schierando incomprensibilmente due punte. Il gioco di De Rossi lo annichilisce in un primo tempo in cui riesce a far vedere qualcosa solo nel finale. Nella ripresa la nave affonda.