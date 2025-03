Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli il migliore, Mina sicuro. Felici confeziona un disastro

Getty Images

Subisce i due gol di Orsolini senza colpe, prima del 2-1 salva su Castro e sul quasi autogol di Zappa.Più che discreto su Dominguez, quando entra Cambiaghi però è notte fonda. Sfiora anche l'autogol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.Il migliore dietro: argina pericoli, chiude varchi con le buone e con le cattive.Copre con efficacia, i guai arrivano da altre parti.Argina bene Orsolini, anche se spende un giallo che spinge Nicola a sostituirlo all’intervallo (dal 1’ stEntra e combina il disastro che cambia la storia della partita sdraiando Cambiaghi in area).

Non affonda come potrebbe dalla metà campo in su (dal 32’ stDà sostanza in mediana, concede la punizione da cui parte l'azione che porterà al rigore dell’1-1 ma l’errore non è suo (dal 22’ stNon dà ordine nell’assalto finale e non riesce a incidere).Come il Cagliari, buon primo tempo e meno nella ripresa, compresi alcuni momenti di tensione (dal 39' stSuo l’assist per lo 0-1, ma nella ripresa quando scala terzino è un disastro. Ed è lui a venir bruciato da Orsolini in occasione del gol del 2-1.

Non sfrutta del tutto le ripartenze in cui potrebbe far male alla retroguardia felsinea. Su un’accelerazione a metà ripresa va k.o. (dal 22’ stNessun guizzo nel finale)Segna un gran gol sia per come se lo prepara sia per il movimento per andare a concludere l’azione. Spalle alla porta si fa sentire, è molto efficace e trova poco supporto dai compagni.Buon primo tempo, poi crolla. Il cambio Obert (ammonito) per Felici ci stava, ma il neoentrato fa saltare il piano della ripresa. Poco altro da fare, pochi rimpianti.