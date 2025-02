Cagliari, le pagelle di CM: Piccoli l'ultimo a mollare. Zappa, un errore che costa caro

Getty Images

Cagliari-Lazio 1-2indeciso sull'uscita sul gol del 2 a 1, ma le sue parte prima su Castellanos, poi su Romagnoli e Zaccagni hanno tenuto in piedi la squadra sino alla fine.: raramente presente in fase d'attacco. Prova a limitare Isaksen senza troppo successo.: primo tempo in piena sofferenza. Leggermente meglio nella ripresa.: la solita roccia per la prima mezz'ora di gioco, poi perde spesso e volentieri sia Zaccagni che Castellanos.: poco reattivo in occasione del gol di Castellanos, poteva certamente fare di più.(dal 30' s.t: prova a farsi vedere senza successo. Sul finale spreca una possibile occasione).

parte bene, poi si perde nel roccioso centrocampo ospite.(dal 43' s.t: spreca un'occasione d'oro, come il compagno di reparto non riesce a uscire vincitore dalla lotta in mezzo al campo.(dal 30' s.t: sfiora il gol del pareggio ma non riesce a farsi sentire nella metà campo).Felici 5,5: primo tempo sottotono, poi ritorna ad essere il "furetto" pericoloso visto nelle ultime uscite.(dal 43' s.t).: un assist al bacio per il momentaneo pareggio, nulla di più.(dal 24' s.t: il suo ingresso non cambia le sorti della gara).

: tra i più propositivi in attacco, sfiora più volte il gol.: fa a sportellate come non mai. Suo il colpo di testa vincente per il gol del provvisorio pareggio. L'ultimo a mollare.: non si nasconde sulla difensiva ma la sua mossa non viene premiata.