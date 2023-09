Cagliari-Milan 1-3

Radunovic 4,5: regala il primo gol al Milan, sul secondo ci mette lo zampino. Ennesima giornata da dimenticare.



Hatziadiakos 5,5: incerto nel vantaggio rossonero, qualche buona uscita difensiva ma nulla più.



Dossena 6: il più attento del pacchetto difensivo di casa. Con le sue chiusure ha evitato di far crollare i suoi prima del previsto.



Wieteska 5,5: soffre gli affondi degli ospiti. Lasci il campo all'intervallo per via dell'ammonizione ricevuta.



(dal 1' s.t Oristanio 6: entra e "regala" velocità ed imprevedibilità. Nel finale sfiora un grande gol).



Augello 6: il suo mancino mette spesso in difficoltà la difesa ospite. Ringrazia il fatto che Chukwueze non fosse troppo in giornata.



Sulemana 5,5: primo tempo da vero combattente, nella ripresa cade nella morsa del centrocampo avversario.



(dal 22' s.t Viola 5,5: la sua esperienza non riporta l'equilibrio desiderato a centrocampo.



Makoumbou 5,5: non riesce a dettare i tempi di gioco. Si fa sovrastare dal centrocampo di Pioli.

(dal 39' s.t: El Leon, di nome e di fatto. Lui si che in certe partite sa buttare il cuore oltre l'ostacolo. Serve l'assist per il momentaneo vantaggio rossoblù.: inizialmente riesce a contenere egregiamente le discese di Pulisic e Theo, poi viene sovrastato nella maggior parte dei casi.(dal 36' s.t: manda in crisi la difesa ospite con la sua velocità. Con un bolide mancino trova il secondo gol in campionato. Peccato non sia valso nemmeno oggi i tre punti.: si batte come può su ogni pallone, lavora di sponda ma Tomori e Thiaw sono due brutti clienti.(dal 22' s.t: inesistente. Nulla da aggiungere per oggi.: finalmente il suo Cagliari ritorna ad attaccare ma questo Milan, ben equlibrato nonostante il turnover, è troppo anche per lui. Con i cambi non riesce a rimettere in piedi la partita.