Cagliari-Fiorentina 1-1-incolpevole sul gol. Tiene in partita il Cagliari parando il rigore a Biraghi dopo appena 8 minuti di gioco.: come sempre ha lui il compiti di "macellaio", compiuti anche questa volta con successo. Esce all'intervallo per via del giallo rimediato nella prima frazione di gioco.(dal 1' s.tanche lui recuperato in extremis. Entra nella ripresa dando il suo importante contributo).: prima parte di gara quasi perfetta ma nella ripresa cala vistosamente concedento qualcosa di troppo, soprattutto a Sottil nel gol del pareggio.(dal 45' s.t +3: efficace varie volte con delle ottime chiusure difensive. Buona la prova del classe 2002.: primo tempo versione Trenitalia, poi anche lui cala concedendo qualcosa nella sua fascia.: meritava la sufficienza piena ma la palla persa in occasione del pareggio viola è un errore troppo pesante.: torna a disposizione all'ultimo e viene subito gettato nella mischia. Partita di grande sacrificio.(dal 28' s.t: esordisce il Serie A con la giusta determinazione).svolge, un po' a sorpresa, sufficientemente il suo lavoot nonostante venga schierato in un inedito ruolo di centrocampista centrale offensivo.(dal 36' s.tnella ripresa quasi sparisce dalla fase offensiva. Usa il fisico come può. Giornata non perfetta.: fornisce ai compagni deiìgli assist veramente al bacio. Suo il cross vincente sul gol di Joao Pedro.: fa tutto il capitano del Cagliari. Lotta, porta in vantaggio i rossoblù e poi sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto chiudere il match. Errore decisivo.: con una squadra veramente rimaneggiata stava per compiere il colpo grosso. Un punto che comunque da continuità ai risultati di un gennaio abbastanza positivo.