l’ex para di tutto, Lookman in due tempi, Zappacosta dopo la traversa di Lookman, e perfino su Ruggeri, che non se lo aspettava. Peccato per i due gol.uno dei birilli che Lookman supera sempre, ha più fortuna con CDK.: si sposta ma non contiene).rimane appiccicato a De Ketelaere, ma sul gol gli scappa. Sbaglia un gol da fare e molto altro.: non aveva studiato bene Koopmeiners, una trottola che lo mette subito fuori gioco, perde ogni riferimento: provvidenziale il suo intervento sui piedi di Lookman dopo l’uno due con De Ketelaere, si libera di Ruggeri per crossare a Shomurodov. Innesca ripartenze.deve arginare lui Koopmeiners ma c’è anche l’ostacolo Scalvini che non aveva messo in conto. Non riesce con nessuno dei due, rimane sotto la doccia.: non convince in passaggi ed affondi)si trova faccia a faccia con Ederson che gli limita gli spazi, può fare ben poco quando l’Atalanta attaccabeffa Lookman in un paio di occasioni, ma non basta, si spegne lentamente.va vicino al gol, aiuta i compagni)una comparsa, si rende poco utile.per poco non riapre la gara, almeno ci crede).ne ha due che lo contengono, Djimsiti e Kolasinac, e liberarsi non è semplice. Alla mezzora il nervosismo prende il sopravvento su Zappacosta e Kolasinac e prende giallo. In fuorigioco. Chiede invano un rigore.il più pericoloso, ci prova di testa e per poco non segna.non fa nulla contro la ex).come da previsioni, la sua squadra si chiude a riccio ma tiene solo 33’. Nella ripresa passa al 4-4-2 ma Luvumbo è sempre in fuorigioco.