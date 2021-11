Radunovic 6,5: almeno due parate salva risultato nel secondo tempo fatte con istinto animale. Il Cagliari porta a casa un pareggio anche grazie a lui.Caceres 6: buona la sua fase difensiva, anche se da lui ci si aspetta soprattutto qualche falcata in più a spezzare le linee avversarie e creare sovrapposizioni.Ceppitelli 6,5: mastino di difesa, dà sempre e comunque filo da torcere agli attaccanti avversari. Il duello con Simeone è praticamente vinto sempre.Carboni 7: dove non arriva il compagno ci arriva lui. Grande fisicità e grande senso della posizione. Sempre piazzato nel posto giusto al momento giusto, dà sicurezza al reparto.Lykogiannis 5,5: parte bene, poi si incarta un poco su se stesso. Cala molto nel secondo tempo non riuscendo più a spingere come vorrebbe.(dal 41' s.t. Zappa: s.v.)Bellanova 6: si fa in quattro per cercare di arginare l'avanzata gialloblù, anche se a volte cade nelle provocazioni avversarie.Grassi 6,5: dalle sue parti il pallone gira sempre veloce. Lucido nei passaggi, fa abbastanza bene entrambe le fasi. Deve uscire per infortunio.(dal 37' s.t. Strootman: s.v.)Nandez 6: Lazovic e compagni sono un brutto cliente ma lui riesce comunque a trovare i suoi spazi. Nel secondo tempo cala come il resto dei compagni, non riuscendo più ad incidere soprattutto in fase di ripartenza, schiacciandosi troppo nella propria metà campo.Dalbert 6: una partita d'alti e bassi. A volte troppo frettoloso nell'effettuare giocate anche semplici.(dal 29' s.t. Marin 6: entra abbastanza bene in partita, facendo il suo.)Joao Pedro 6: cerca spesso il pallone, ma quello che gli manca è forse l'inserimento senza palla. Poco intraprendente.Keita 5,5: nel primo tempo abbastanza bene, poi si scontra con il muro avversario non appena trovano le giuste misure. Dribbling poco convincenti e giocate sbagliate.(dal 29' s.t. Pavoletti 6: crea qualche difficoltà e soprattutto cerca di tener alta la squadra.)All. Mazzarri 6: Cagliari che gioca bene un tempo poi complice un poco di stanchezza arretra nella difesa. Sta crescendo, ma serve finalizzare le azioni.