Cagliari-Inter 1-3: tiene in piedi i suoi con degli ottimi interventi. Da rivedere la sua posizione in occasione del vantaggio nerazzurro, incolpevole sugli altri due,: meriterebbe la sufficienza per via del gol della momentanea speranza ma ha sul groppone sia il primo che il terzo gol ospite.: buon primo tempo ma nella ripresa crolla insieme a tutta la difesa. Sul terzo gol perde Lautaro insieme a Bellanova.(dal 40' s.t: un vero e proprio leone in campo ma l'errore in marcatura sul gol di Lautaro fa calare il suo voto.(dal 33' s.t: quando deve spingere lo fa quasi sempre a vuoto. Le sue incursioni non vanno infatti a buon fine.: i suoi lanci mettono più volte in difficoltà la retroguardia ospite. Peccato che i compagni non abbiano sfruttato le occasioni a disposizione.(dal 33' s.t: prova a limitare Brozovic come può ma quando c'è da impostare sparisce dal campo.: prezioso in fase d'impostazione. Raramente è apparso in fase offensiva ma il suo contributo difensivo è stato fondamentale.(dal 10' s.t: torna dall'infortunio e prova a spingere come può).: non spinge in fascia come dovrebbe. Sul terzo gol non chiude la diagonale.: giornata da dimenticare per il capitano rossoblù, mai pericoloso nell'area difesa da Handanovic.: nessuna palla giocabile per lui quest'oggi che nel complesso non lotta come ci ha abituato.(dal 10' s.t: spreca una palla invitante che poteva valere il pareggio. Nel complesso fa tanto movimento ma nulla di concreto).All.: una volta sotto avrebbe dovuto osare di più. Ora la salvezza è veramente un'utopia.