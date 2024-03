Cagliari, le pagelle di CM: Shomurodov versione "Eye of the tiger". Da rivedere Makoumbou

Antonio Cinus

Cagliari-Salernitana 4-2



Scuffet 6: incolpevole sui gol. Del resto non compie grandi pericoli.



Augello 6: sua la galoppata per il terzo gol dei sardi. In difesa però "balla" troppo spesso.



(dal 32' s.t Wieteska 6: nel finale insieme ai compagni erige un muro).



Mina 6,5: sempre più leader della difesa rossoblù.



Dossena 6: chiude male sul secondo gol insieme a Jankto, ma in generale tiene a bada gli attaccanti avversari.



Zappa 6,5: sempre più versione maratoneta. Corre e sforna ottimi cross.



Makoumbou 5,5: sempre il solito problema, troppi tocchi che mandano fuori tempo le giocate.



Deiola 5,5: come sempre tanta grinta e cuore ma sbaglia troppe palle facili.



Jankto ,5.5: gioca con leggerezza e commette qualche errore di troppo



(dal 21' s.t Azzi 6: con una sua discesa sfiora il gol).



Gaetano 7: freddo al momento del bisogno. Conclude in rete un contropiede rossoblù archittettato alla perfezione



(dal 1' s.t Shomurodov 8,5: l'uzbeko è in versione "Eye of the tiger" e sigla una doppietta sensazionale. Lotta su ogni pallone come non mai.



Nandez 6,5: i suoi contropiedi creano sempre qualche difficoltà. Geniale nell'azione per il raddoppio.



(dal 21' s.t Viola 5,5: sciupa troppe occasioni cercando troppe volte la gioia personale).



Lapadula 6,5: un gol da rapace all'inizio prima di spegnersi con il passare dei minuti



(dal 21' s.t Oristanio 6: il suo ingresso crea confusione tra le file ospiti).



All. Ranieri 7: risorgeremo, l'ha detto Claudio Ranieri. Altro scontro diretto vinto grazie ad una tattica studiata ad hoc. Capisce da subito la lentezza della difesa ospite e gioca a lanci lunghi. Maestro.