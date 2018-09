Parma-Cagliari 2-0



Cragno 6: sfortunato in occasione del primo gol e impotente sul secondo, si rende protagonista di diversi buoni interventi su Gervinho e compagni dando prova del suo grande potenziale.



Srna 6: esperienza e qualità da vendere per l'esterno croato che è sempre tra i migliori dei suoi; le sue discese sulla fascia sono temibili e dal suo lato arrivano le migliori occasioni per il Cagliari. In fase difensiva soffre la velocità degli esterni del Parma



Romagna 5: incerto in occasione del gol del vantaggio del Parma, con Inglese che prende alle spalle sia lui che il compagno di reparto. Nel secondo tempo sbanda come tutto il reparto, preso d'assalto dalle frecce emiliane.



Klavan 5: difetta di comunicazione con Romagna in occasione del gol e dimostra di avere ancora diverse lacune da colmare. Nulla può, poi, sul secondo gol di Gervinho che lanciato in velocità è assolutamente inarrestabile.



Lykogiannis 5: cerca di accompagnare con costanza la manovra offensiva, ma non riesce mai a sfondare. Ha, poi, la sfortuna di giocare buona parte della gara sulla stessa fascia di Gervinho, che gli fa fare brutta figura in ogni ripartenza.



Ionita 5,5: ordinato nel primo tempo, non riesce a dare qualità nella ripresa in cui è costretto ad alzare bandiera bianca insieme ai suoi compagni.



(dal 14' s.t. Castro 5,5: entra in campo nel momento peggiore della gara e non riesce a dare la svolta. Prestazione incolore in un pomeriggio estremamente negativo per il Cagliari.



Bradaric 5: nella prima frazione di gioco riesce ad imporsi sui centrocampisti avversari alzando il baricentro della squadra. Il secondo tempo, però, è un disastro: il centrocampo del Cagliari non riesce a fare filtro e



(dal 33' s.t. Cigarini sv).



Barella 6: i numeri per diventare un campione ci sono tutti, dal talento al temperamento. Quello che manca ancora è un po' di maturità per gestire meglio i momenti cruciali della partita. Ci prova fino alla fine e offre anche un grande contributo in fase difensiva, ma non riesce a trascinare i compagni in un pomeriggio davvero storto.



Joao Pedro 5,5: prova a dare imprevedibilità alla manovra, ma si schianta sempre sul muro alzato dal Parma. Quando si trova ad affrontare difese schierate, con poco spazio per mostrare il suo talento, risulta spesso sterile.



Cerri 5: prova a non far rimpiangere l'assenza di Pavoletti, ma la strada è ancora lunga. Nel primo tempo è un fantasma e non riesce mai ad entrare nel vivo della manovra e a rendersi pericoloso.



(dal 14' s.t. Farias 5,5: ha sui piedi l'occasione per riaprire la gara, ma non riesce ad essere cinico. Entra in campo con lo spirito giusto, ma non riesce ad incidere).



Sau 5: mai pericoloso, il capitano del Cagliari soffre la fisicità della coppia centrale del Parma che lo soffoca durante il corso di tutta la partita.





All. Maran 5: imposta la partita nello stesso modo in cui aveva preparato quella contro il Milan. Prova da subito a fare la differenza aggredendo alto il Parma che, però, non ha avuto il merito di reggere l'urto e ripartire. Il grande errore di questo Cagliari è stato quello di prestare il fianco alle uscite dei velocissimi esterni emiliani, che alla fine hanno fatto la differenza.