schermo difensivo efficace fino alla scheggia impazzita di Barrow, fino a quel momento solita sicurezza tra i pali.molto elegante nei movimenti e nelle ripartenze, efficace in chiusura anche se non perfetto.(dal 20’ s.t.ennesima sostituzione per infortunio, entra con la giusta attenzione nonostante le condizioni non ottimali).sfortunato, sostituito dopo venti minuti per infortunio.(dal 24’ p.t.entra nel primo tempo, si accende nel secondo con una discesa trionfale culminata nel pareggio).prospetto interessante che si sta guadagnando fiducia e spazio, decisivo in un paio di occasione e sempre sul pezzo.ex di giornata, è difficile uscire con le ossa integre dalla morsa Dijks-Barrow. Anche per lui.qualche fiammata e poco più, regge bene il centrocampo ma la solita esuberanza oggi non si vede.anche per lui giornata non particolarmente brillante ma positiva, utili i suoi strappi in mezzo al campo anche se contenuti.un tiro in apertura di match poi poca presenza nella trequarti offensiva se non per l'assist quasi casuale. Molto impegnato a mantenere funzionale la diga in mezzo.poche sortite in avanti ma pungenti, i movimenti offensivi degli avversari gli danno pochi riferimenti ma lui non si scompone.(dal 33’ s.t.).ancora in rete, si vede poco ma nel momento giusto colpisce e fa male agli avversari.arginato bene non dà sfoggio del suo solito piglio, un po' nascosto e lontano dal gioco.identità ritrovata per il Cagliari che sembra riprendere le orme lasciate ad inizio stagione, squadra plasmata ad immagine e somiglianza.