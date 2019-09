Cagliari-Genoa 3-1



Olsen 6,5: un’unica grande parata fondamentale nel primo tempo su Kouamé. Sorpreso poi nella ripresa dal gol dello stesso Kouamé ma non ha particolari colpe.



Cacciatore 6: non è ancora al 100% e dunque si limita a fare il suo senza strafare.



Pisacane 6,5: secondo match consecutivo da titolare e altra ottima affermazione del difensore napoletano, che migliora sempre più.



Ceppitelli 6,5: Kouamè è un avversario tosto per lui, l’ex Cittadella è sgusciante e veloce, ma il capitano rossoblù tiene ottimamente botta con l’esperienza.



Pellegrini 5,5: molti, troppi errori di sufficienza e superficialità, tra cui due falli laterali regalati agli avversari. Distrazioni che inficiano sulla prestazione.



Nandez 6,5: solito inesauribile stantuffo, corre per due e non si risparmia mai. Non perde lucidità nemmeno quando deve fare la giocata, sia diretta che indiretta.



Cigarini 5,5: gioca condizionato da un infortunio che subisce a metà primo tempo e non è il solito ‘Ciga’. Resiste fino al 10’ del secondo tempo, poi lascia il posto a Oliva.



(dal 10’ p.t. Oliva 6: finalmente riesce ad esordire in campionato col Cagliari, partecipa attivamente alla vittoria finale dei suoi)



Ionita 7: preferito a Rog, non delude le aspettative che mister Maran ha riposto su di lui. E’ suo l’assist per il gol di Simeone, ma in generale gioca una partita a tutto campo.



Castro 6,5: parte piano, quasi che ci mette un po’ a capire la partita. Poi, sciorina le sue qualità con giocate sempre raffinate ed efficaci. Sta tornando in forma e si vede.



(dal 33’ s.t. Rog 6: attivo e reattivo nell’ultima parte i match giocato)



Joao Pedro 7: segna, si sbatte, protesta, viene ammonito, conclude, gioca con i compagni, dà tutto. Si sta prendendo sempre più responsabilità.



Simeone 7: come al solito lo vedi poco poi però trova sempre la zampata vincente. Ci prova nel primo tempo con un colpo di testa finito fuori, ci riesce nella ripresa con un bel colpo di testa angolato e imprendibile. Secondo gol consecutivo.



(dal 37’ s.t. Birsa 6: in compartecipazione con Zapata il gol del nuovo vantaggio rossoblù)



All.Maran 6,5: brividi sulla schiena del mister rossoblù al momento del pari di Kouamé, ma un autogol e Joao Pedro regalano a vittoria meritata alla sua squadra.