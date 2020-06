Spal-Cagliari 0-1: salva il risultato con un riflesso provvidenziale su Cerri ad una manciata di minuti dal termine. Per il resto del match è spettatore non pagante.: regge perfettamente l'urto di Petagna e degli esterni offensivi della Spal, che non riescono mai a superare l'ultima linea difensiva eretta da Piscane e dai compagni di reparto.: alza il muro e fa sentire la propria fisicità contro un avversario rapido come D'Alessandro, che soffre per tutta la partita la stazza del centrale del Cagliari.: buona prova a anche per il terzo centrale del Cagliari, che fa tesoro della guida dei compagni e si limita a giocare un ruolo da ordinato comprimario.: buona prova dell'Juve che scorrazza sulla fascia con grande continuità, creando non pochi problemi alla difesa spallina. Come Pellegrini fatica ad essere concreto, ma la sua prova resta comunque positiva.(dal 27' s.t.: entra benissimo in partita dimostrando grande intraprendenza e tanta voglia di fare)non ha un buon impatto sulla gara. Nel primo tempo è impreciso ed inutilmente ruvido, porta a casa un cartellino giallo e poco altro.poco coinvolto nel gioco del Cagliari, è il meno positivo della mediana rossoblù in un pomeriggio particolarmente complesso per tutti i giocatori in campo.(dal 20' s.t.: non riesce a far valere la propria qualità e si limita ad un palleggio sterile): non fa mai mancare la generosità, però spesso è troppo irruente. Dà e prende tante botte durante il corso del match mettendo in campo tutta la sua garra sudamericana. Non ci sono dubbi sul fatto che sia un leader di questa squadra, ma fatica a fare il definitivo salto di qualità.in costante proiezione offensiva, arriva diverse volte sul fondo e sfiora anche la rete del vantaggio a inizio ripresa. Non è sempre concreto, ma non fa mancare il proprio supporto sull'out di sinistra.(dal 20' s.t.: per tutta la partita è un fantasma, poi la butta dentro all'ultimo secondo regalando una vittoria fondamentale al suo Cagliari: rapace.: inizia bene la partita, poi si spegne col passare dei minuti, complice il lungo stop dovuto allo stop del campionato. Nel secondo tempo è fuori dalla manovra della squadra e troppo spesso isolato. E' decisivo sul finale quando serve l'assist vincente al Cholito.il suo Cagliari è molto solido ma poco propositivo. Si sente tantissimo la mancanza di un leader come Nainggolan, unico uomo capace di cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Di questa prestazione si salva il risultato e poco altro.