Radunović 6,5: pronti via, ritorna in Serie A con una super parata su Sanabria, tenendo in gioco i suoi



Goldaniga 5,5: soffre le accelerate improvvise di Karamoh



(1' s.t Di Pardo 6: ormai ci ha preso gusto e si vede sempre di più nella costruzione d'attacco).



Dossena 6: controlla Sanabria senza grossi problemi.



Obert 6: fondamentale in chiusura su Radonjic, per il resto ordinaria amministrazione.



(42' s.t Deiola s.v).



Zappa 5,5: partita con il freno a mano tirato, raramente appare nella fase offensiva.



Sulemana 6,5: partita di grande personalità. Non sente la pressione dell'esordio in Serie A con la maglia rossoblù



Makoumbou 6: insieme a Sulemana forma una diga insuperabile.



Azzi 6: copre a dovere, in avanti prova a rendersi pericoloso in più occasioni



Nández 6: mette qualche pallone interessante per i compagni. Potrebbe spingere di più ma si contiene.



(dal 27' s.t Pavoletti 6: entra con foga. Un passo in avanti rispetto alla gara di Coppa Italia).



Luvumbo 5,5: non crea lo scompiglio che dovrebbe creare.



(dal 16' s.t Shomurodov 5,5: prova a difendere palla ma nulla di più).



Oristanio 6,5: imprendibile per chiunque. L'unica cosa che è mancata quest'oggi è il gol



(16' s.t Jankto 6: per poco non trova il gol con la nuova maglia).



All. Ranieri 6: sorprende tutti con qualche innesto "non previsto". Imbriglia il Torino con un modulo a specchio per poi cambiare durante la partita. Un punto importante in un campo non facile.