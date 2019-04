Cragno 6,5: inoperoso per tutta il primo tempo, nella ripresa salva su Ciano.



Srna 6,5: spinge tanto sulla corsia di competenza e mette in area diversi cross interessanti.



Ceppitelli 6,5: guida con personalità tutto il reparto arretrato.



Klavan 5,5: macchinoso nei movimenti, si fa sorprendere troppo spesso alle spalle da Ciofani. Nelle ripresa alza bandiera bianca per un problema fisico.



(Dal 16' s.t. Romagna 6: entra a freddo e dimostra subito di che pasta è fatto).



Lykogiannis 5,5: distratto in copertura e poco incisivo nella metà campo avversaria.



Faragò 6,5: si allarga tanto e crea superiorità sulla fascia destra. Positivo l'apporto anche in fase di interdizione.



Cigarini 6,5: detta i tempi del gioco e fa girare la squadra con intelligenza.



Ionita 7: è ovunque. Corre per due e si inserisce con qualità. Conquista con maestria il rigore trasformato da Joao Pedro. Prestazione super.



Birsa 5,5: lento e impacciato, la migliore condizione fisica è parecchio lontana.



(Dal 27' s.t. Padoin SV).



Joao Pedro 6,5: glaciale dal dischetto, meno incisivo nelle altre occasioni.



(Dal 39' s.t. Deiola SV).



Pavoletti 6: sempre prezioso il suo lavoro spalle alla porta. Un super intervento di Sportiello gli nega la gioia del gol.







All. Maran 6,5: la fatidica quota 40 è stata raggiunta. Frosinone domato senza troppi patemi, basta un rigore di Joao Pedro e un'attenta fase difensiva. Con la salvezza in tasca, si può iniziare a programmare la prossima stagione.