Cagliari-Parma 2-1



Cragno 6: cerca il miracolo sul colpo di testa di Kucka, ma senza fortuna. Poi è attento tra i pali e nelle uscite alte.



Padoin 6: in fase difensiva sbaglia pochissimo, ma si vede di rado nella metà campo avversaria.



Ceppitelli 6,5: tiene a bada Gervinho e Inglese, è sua la sponda di testa che manda in gol Pavoletti per il momentaneo 1-1.



Pisacane 6,5: lotta con le unghie e con i denti a difesa della propria porta. Prestazione senza sbavature.



Pellegrini 6,5: intraprendente e propositivo, spinge tantissimo e con qualità sulla corsia mancina. E' costretto ad alzare bandiera bianca dopo mezzora per un problema fisico. Sfortunatissimo.



(Dal 32' p.t. Lykogiannis 5,5: entra a freddo e la sua prova ne risente.)



Deiola 6: va vicino al gol con un bolide da fuori area, è prezioso il suo contributo in fase di interdizione. (Dall'11' s.t. Despodov 6: dà vivacità al reparto avanzato, scombussolando i piani della difesa avversaria.)



Cigarini 6,5: tocca tantissimi palloni e detta i tempi di gioco con qualità, salvo qualche piccolo errore di imprecisione.



(Dal 46' s.t. Bradaric SV.)



Barella 6,5: grinta, quantità e sostanza in mezzo al campo. Poi il brillante assist per il decisivo 2-1 di Pavoletti.



Ionita 6: la corsa non gli manca, così come la voglia di fare. Con un pizzico di precisione in più potrebbe fare la differenza.



Joao Pedro 5: qualche guizzo interessante e un gol divorato da due passi. A dir poco ingenua l'espulsione nel finale.



Pavoletti 7,5: trasforma in oro ogni pallone che tocca negli ultimi 16 metri. Prima una zampata sotto porta, poi una zuccata da ariete vero. Super doppietta che rilancia il Cagliari.





All. Maran 6,5: le difficoltà non mancano di certo, come conferma l'infortunio di Pellegrini alla mezzora, fino ad allora il migliore in campo. Il Cagliari va sotto al primo vero pericolo corso, poi la rimonta di grinta e carattere firmata Pavoletti vale un pezzo di salvezza.