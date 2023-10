: ferma Dybala a tu per tu, incolpevole sui gol. Non una partita certamente facile per il suo ritorno in campo in Serie A.: fuori posizione sul primo gol, si dimentica di dover marcare sul secondo. Eppure ha una caratura internazionale. Rimandato.(dal 1' s.t: pronti via, si fa prendere in "giro" da Belotti sul gol e non si riprende più.: Lukaku è un brutto cliente e raramente riesce a fermarlo. Anche lui va in "bambola" da subito.: come i colleghi di reparto ci capisce pochissimo con la differenza che ogni tanto ha mostrato qualche breve momento di lucidità.(dal 23' s.t: entra e dà un po' di equilibrio alla retroguardia rossoblù).: prova a proporsi in fase offensiva ma nulla di più.: mette troppa foga su ogni contrasto ed è spesso in ritardo. Rischia più volte il doppio giallo e per questo motivo viene sostituito anzitempo.(dal 39' p.t: entra con ottima verve, mette subito in difficoltà gli avversari che, dopo pochi minuti, prendono le misure senza problemi).: inizia alla grande ma poi l'esperienza avversaria lo frena togliendo gli spazi di cui aveva bisogno. Trova il primo gol in Serie A con un grande gol da fuori area ma il Var lo annulla.risucchiato dal centrocampo giallorosso. Era della partita?: come sempre da il tutto per tutto su ogni pallone. Nel finale segna di rigore.: ok la corsa e il sacrificio ma davanti serve qualcosa di più.(dal 28' s.t: quest'oggi è entrato più voglioso e propositivo. Mette una bella palla per Pavoletti).: prova a lottare ma anche oggi non è la sua giornata.(dal 23' s.t: sfiora la rete della bandiera ma Ndicka sulla linea decide che non deve entrare): esce dal tour de force (ultime 4 partite) con 0 punti. Un bottino prevedibile ma dove comunque si poteva fare meglio dal punto di vista del gioco.