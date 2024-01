Cagliari, le pagelle di CM: Viola, che perla ! Bocciata tutta la difesa

Antonio Cinus

Cagliari-Torino 1-2



Scuffet 6: colpevole sul gol di Ricci ma tiene a galla la squadra con alcune ottime parate.



Hatzidiakos 5: altra giornata da dimenticare per il greco, che sbaglia quasi tutto quello che fa



(dal 1' s.t Pavoletti 5,5: entra e diventa "uomo sponda" per i compagni



Dossena 5: non tiene a bada la coppia Zapata-Sanabria



Wieteska 5: perde Zapata sul primo gol, in generale troppo disattento. Rischia anche un autogol.



Zappa 5,5: soffre le discese avversarie, in fase offensiva fa quel che può



Sulemana s.v



(dal 10' p.t Prati 5,5: non riesce ad impostare il gioco come sempre.



Makoumbou 5,5: qualche tocco di troppo che non consente di muovere il gioco con i giusti tempi



Azzi 5: sulla sua fascia Bellanova fa quello che vuole.



(dal 25' s.t Augello 5,5: il suo ingresso non porta la giusta verve sulla sua fascia.



Nandez 6: uno dei pochi che veramente ci ha messo anima e corpo in ogni azione giocata



(dal 25' s.t Lapadula 5,5: non il solito lottatore. All'ultima azione cicca un pallone veramente ghiotto



Jankto 5,5: sciupa due occasioni dove avrebbe potuto fare certamente di più. Perlomeno ci ha provato



(dal 1' s.t Viola 7: con una splendida perla riapre la gara.



Petagna 6: per un tempo in tempo è costretto a fare reparto da solo. Spreca un occasione ma il suo lavoro è sempre "sporco"



All. Ranieri 5: un tempo all'insegna della non offensività, una mossa pagata a caro prezzo. Bisognava osare di più sin da subito.