Cagliari, le pagelle di CM: Viola e Mina trascinatori. Che perla di Gaetano!

Cagliari-Monza 3-0: giornata di ordinaria amministrazione.qualche incertezza di troppo ma nel complesso la sua prova è sufficiente.: più duro di un muro di cemento. Una vera e propria sicurezza. Insuperabile.: prende subito un giallo che non condiziona la sua gara. Garanzia difensiva.: torna la versione Trenitalia. Corre per tutta la fascia e mette in mezzo il cross vincente per Viola.(dal 45' s.t).: in versione diesel, parte lentamente e finisce in crescendo, formando una diga insieme a Prati.: metronomo del centrocampo sardo. Ripaga alla grande la fiducia di Nicola.

(dal 30' s.t).: attento nelle chiusure difensive e spesso pericoloso con le sue discese.: studia ma si applica poco. Sufficiente la prova in generale ma potrebbe dare di più.(dal 15' s.t: corre e crea scompiglio. Nel finale di gara chiude il match).: sublime ed efficace. Suo il colpo di testa che apre le danze verso tre punti d'oro.(dal 15' s.t: vero, si mangia il gol del 3 a 0 ma la sua punizione vale il prezzo del biglietto. Suo l'assist per il terzo gol rossoblù).: lotta come un leone. Le sue sponde e le sue ripartenze sono sempre decisive.

(dal 30' s.t: ha suoi piedi la possibilità di chiudere definitivamente la gara ma sciupa clamorosamente a porta sguarnita).: arriva il giorno della verità e porta a casa i tre punti. Una vittoria che vale triplo.