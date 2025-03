Cagliari, le pagelle di CM: Viola incanta, Piccoli imprescindibile. Luperto-Zappa, errore elementare

Getty Images

: incolpevole sul gol. Per il resto giornata di ordinaria amministrazione.: l'ingresso di Zanoli è stata la fine della sua partita. Stanotte probabilmente lo sognerà.(dal 33' s.t).: si fa letteralmente "sverniciare" da Ekuban nel gol del pareggio.: se la difesa rossoblù non capitola gran merito è suo.: in netto ritardo su Cornet, che da due passa insacca il gol dell'1 a 1.: ci mette anima e cuore ma non basta.(dal 33' s.t).: si lascia sovrastare dalle iniziative ospiti.

(dal 16' s.t: entra con la giusta grinta e determinazione ma non incide sul match): trova un palo su punizione ma per colpa di una distorsione alla caviglia deve lasciare il campo prima del dovuto. Sfortunato.(dal 30' p.t: raramente impensierisce la difesa ospite. Pensa più a difendere che ad attaccare).: trova il gol con una zampata intelligente, poi delizia il pubblico con splendide giocate.(dal 16' s.t: non sfrutta l'occasione, spesso fuori dal gioco).: parte bene ma si spegne lentamente. Non attacca gli spazi.: fenomenale nell'azione del vantaggio. Tiene in piedi da solo un intero reparto.

: occasione sprecata. Torna giustamente al 4-2-3-1 ma continua a lasciare troppo sola la punta di riferimento. Oggi era una partita da vincere assolutamente