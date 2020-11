Il Cagliari si lecca ancora le ferite dopo la sconfitta di sabato sul campo della Juventus e fa i conti con la delicata situazione degli uruguaiani Godin e Nandez. Il difensore centrale, risultato positivo al Covid dopo l'ultimo impegno in nazionale, salterà anche i prossimi impegni contro Verona (Coppa Italia) e Spezia prima di effettuare nuovi controlli. Rimane in sospeso anche la questione Nandez, preservato per precauzione contro la Juve e sotto osservazione da parte dello staff medico rossoblù.