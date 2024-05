Cagliari-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 5 maggio con calcio d'inizio alle ore 12:30) è una gara valevole per la 35esima e quartultima giornata di campionato. Gli ospiti si presentano a questo scontro diretto per la salvezza al tredicesimo posto in classifica con 36 punti, quattro in più dei padroni di casa quattordicesimi. Arbitra Marcenaro, assistito da Moro e Garzelli con Monaldi quarto uomo, Abisso e Piccinini al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Augello, Dossena, Prati e Pavoletti da una parte; Rafia, Krstovic e Piccoli dall'altra. Nel prossimo turno il Cagliari gioca contro il Milan a San Siro sabato sera, il Lecce riceve l'Udinese nel posticipo di lunedì.

Partita: Cagliari-Lecce.Data: domenica 5 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 12:30.Canale TV: Dazn e Sky Sport.Streaming: Dazn, Sky Go e Now.- Cagliari-Lecce viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita è disponibile anche su Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Alberto Santi, commento tecnico di Fabio Bazzani su Dazn.- Alle prese con il dubbio Viola, Ranieri deve ancora fare a meno degli infortunati Jankto, Mancosu e Pavoletti. Gotti non può contare sugli indisponibili Banda, Dermaku e Kaba.CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Sulemana; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri.LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti.