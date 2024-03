Cagliari: l'esito degli esami a Luvumbo

Il Cagliari perde Zito Luvumbo. L'attaccante angolano classe 2002 è uscito per un infortunio muscolare alla mezz'ora di gioco nella trasferta vinta 1-0 domenica pomeriggio a Empoli grazie a un gol di Jankto.

Come comunicato dal club sardo, oggi il calciatore ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una "distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro".

Tempi di recupero stimati in 10-15 giorni.



Intanto la squadra allenata da Claudio Ranieri continua la preparazione in vista della prossima partita di campionato, in calendario sabato pomeriggio in casa contro la Salernitana ultima in classifica. Oggi seduta personalizzata per Simone Aresti, Pantelis Hatzidiakos e Ibrahim Sulemana.

Sabato 16 marzo il Cagliari gioca a Monza.