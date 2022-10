Alla vigilia della sfida con il Genoa, l'allenatore del Cagliari Fabio Liverani ha illustrato i temi del match, partendo dalle scorie per la pesante sconfitta interna subita dai suoi sabato scorso con il Venezia: "La squadra ha smaltito subito l'amarezza - assicura il tecnico - C'è la volontà di riprendere il discorso interrotto due partite fa. Considero questa partita un'occasione per fare svanire le nubi: sono convinto che la squadra farà una grande gara, a prescindere dal risultato. È una partita bella e importante contro una concorrente diretta. Senza dimenticare che siamo all'ottava giornata".



Liverani si dice tranquillo riguardo al suo futuro in rossoblù, malgrado i recenti rumors circa un suo possibile esonero in caso di ulteriore passo falso contro il Grifone: "Il chiacchiericcio fa parte di questo mondo. Da come mi confronto con il club ho solo segnali positivi, non sono in ansia".



Il tecnico ha infine parlato della possibile formazione che manderà in campo domani sera a Marassi e delle assenze a cui dovrà far fronte: "Gli equilibri sono importanti anche quando si cambia qualcosa. Conta l'atteggiamento, ogni partita fa storia a sé. Credo che questa squadra possa crescere qualitativamente, noi abbiamo un'identità, le certezze non vanno tolte. Potremo anche cambiare qualcosa, ma ora vedremo il da farsi. Abbiamo una rosa ampia, giusto farsi trovare pronti".