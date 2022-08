Fabio Liverani non ha tolto dal mercato Nandez. "Sappiamo che è un giocatore a cui sono interessate squadre di spessore e questo dà il valore del ragazzo. Io ho un rapporto schietto con lui, in campo lo vedo come un trascinatore, per me è importante".



PRIMA - Sul debutto con il Como: "Sappiamo di essere tra i favoriti del campionato. Non vivo le pressioni in maniera negativa, anzi. Avere i pronostici dalla nostra deve essere uno stimolo. La Serie B si deciderà verso marzo e aprile, a prescindere dalle classifiche di agosto. Intanto abbiamo scelto il nuovo capitano: sarà Pavoletti".