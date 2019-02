Dopo l'ennesima sconfitta arrivata al S.Siro contro il Milan, la panchina di Maran è fortemente a rischio. La zona salvezza adesso dista solo tre punti, motivo per il quale come riporta Tuttosport, la dirigenza del Cagliari potrebbe valutare un eventuale esonero nel caso in cui, anche nelle prossime settimane, dovessero continuare i risultati negativi.