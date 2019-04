L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Torino: "Punto prezioso e meritato. Abbiamo lottato e risposto colpo su colpo. Una buona prestazione, un bel segnale per tutto il gruppo. Mazzarri? Reclamava per le proprie posizioni, ma non ho parlato con lui. Gol di Pavoletti? Non devo parlare io, se lo ha convalidato il Var vuol dire che c'era. Espulsioni? Mi sono sembrate esagerate, ci mancheranno due giocatori importanti per la prossima volta. Siamo in piena corsa e non vogliamo rallentare"