Il Cagliari passa sul campo del Napoli, il tecnico dei sardi Rolando Maran parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Dobbiamo continuare a correre, è presto per dire dove vogliamo arrivare. Oggi siamo felici per il risultato e per non aver concesso, è meritato per aver creduto. L'avevo detto alla vigilia, ci voleva sana pazzia per andare a colpire nei momenti giusti e siamo stati premiati. Siamo felici per noi e per i tifosi. Ma ora pensiamo subito alla partita di domenica con il Verona, importante quanto questa. Cerri e Castro decisivi dalla panchina? Stanno dimostrando che chi parte e chi subentra stanno lavorando tutti bene. I quattro giocatori in area alla fine dimostrano quanto volevamo questo risultato. Forse nel finale abbiamo avuto il braccino corto, ma credevamo molto di poter fare questo risultato. Loro sono stati pericolosi, noi siamo stati bravi a resistere. Gli infortuni di Pavoletti e Nainggolan superati? Dimostra la qualità dell'organico e del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Vedere questo approccio, questo sacrificio: deve far sognare. Dobbiamo sempre pensare di dover avere questa attenzione, questo acume tattico, bisogna interpretare sempre così le partite, con un pizzico di follia nei momenti topici per riuscire in determinate imprese".