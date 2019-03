L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran ha dichiarato a Sky dopo la vittoria per 3-0 nell'anticipo di campionato sul campo del Chievo: "Loro sono partiti meglio, poi abbiamo trovato il gol e gestito bene la partita. Nel mercato di gennaio ho preferito giocatori che conoscevo già, con loro è stato tutto più semplice".



"Barella ha delle qualità incredibili, con noi gioca più o meno nello stesso ruolo che ricopre in Nazionale. Sono molto contento per lo stadio, è una gran bella cosa per la città e per i tifosi. Mi dispiace per il Chievo, spero che si riprendano in fretta".