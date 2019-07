Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato al termine del ritiro: ''C'è stato grande impegno, anche se il clima non ci ha certo aiutato. L'intensità deve crescere, ma abbiamo cercato di essere squadra, con qualche sciocchezza e qualche cosa buona. Abbiamo chiuso il ritiro in Trentino nel migliore dei modi. Rog? Quando il contesto è buono, la capacità di inserimento è più veloce. L'amichevole con il Leeds sarà importante, ma loro sono avanti a livello di preparazione visto che tra poco inizieranno il campionato. Ben vengano le difficoltà, soprattutto in questo periodo''.