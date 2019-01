Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli: "Birsa parte alla pari con gli altri, ha la fortuna di conoscere già cosa voglio e questo accelera le cose. Birsa e due punte? Tutto dipende dalla partecipazione di tutti e dall'atteggiamento. Joao Pedro può giocare punta o trequartista, dipende dalle esigenze. Per domani in difesa ho Pisacane e Romagna. Klavan non c’è, Andreolli ha qualche problemino e non so se sarà convocato. In attacco abbiamo avuto problemi anche perché Cerri e Sau non stanno bene, questa squadra però ha tutto per non essere Pavoletti dipendente. Leonardo sta bene, si è allenato con continuità tutta la settimana dopo aver smaltito la botta rimediata con l'Atalanta. Farias? Sta lavorando come si deve. Io guardo il campo e lui lì sta impegnandosi a fare tutto quello che gli chiedo, chi fa così può sempre essere utilizzabile".