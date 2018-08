L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha presentato l'esordio in campionato contro l'Empoli in conferenza stampa: “Non vedo l'ora di cominciare. C'è grande entusiasmo, lo si percepisce entrando negli spogliatoi o nel campo di allenamento. Vedo che i ragazzi si stanno approcciando nel modo giusto, stiamo lavorando con fiducia”.



SULL'EMPOLI - “Le neo promosse specie a inizio campionato hanno molta energia, ciò ci deve far tenere alto il livello di attenzione. L'anno scorso sono rimasti imbattuti per diverse partite, sono una squadra di ottimi palleggiatori".



SUL LIVELLO DEL CAMPIONATO - “Sicuramente il livello generale si è alzato parecchio, sia in alto che in basso. Noi siamo ancora in costruzione, penso che le alchimie facciano la differenza tra l'essere bravi e meno bravi. La Società in fase di mercato ha svolto un lavoro importante: ora dobbiamo diventare squadra, inserendo i nuovi arrivati e coloro che finora non ho avuto a disposizione, ma c'è una base e una identità: costruire con questi punti di partenza è più semplice”.