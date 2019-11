Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla a Radio Deejay in vista della sfida contro la Sampdoria: "l mani di Cacciatore a Lecce? Se potevo tagliargliela l'avrei fatto... E' vero però che è un gesto talmente istintivo che puoi farci poco, l'istinto è difficile da frenare. Cacciatore è il primo ad esser dispiaciuto. La stagione del Cagliari? Noi dobbiamo sempre andare a tavoletta, sennò non possiamo permetterci un campionato ad alti livelli. Anche il pareggio di Lecce potrà servire. Cosa è cambiato a Cagliari? C'è una consapevolezza diversa, alcuni di quelli arrivati hanno portato personalità e mentalità. Siamo migliorati da questo punto di vista e per questo affrontiamo le gare con più consapevolezza. Obiettivi? Finché riusciamo a dribblare questa risposta arriveremo avanti. L'errore che non dobbiamo commettere è quello di fare calcoli, sapendo che ce la stiamo cavando e che stiamo facendo buone cose. C'è stata una crescita, non vogliamo nasconderci comunque perché abbiamo l'ambizione di fare benissimo".