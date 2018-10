Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Chievo: "Vogliamo dare continuità, dall'altra parte c'è un avversario in cerca di riscatto e servirà essere molto concentrati. Chiaramente per me sarà una partita emozionante, rivedrò persone con le quali ho condiviso tanti anni di lavoro e alle quali sarò sempre grato. Poi inizierà la gara e avrò in testa solo i miei ragazzi. Pavoletti? Siamo felicissimi per lui, in settimana si è allenato con la stessa voglia di sempre. È un ragazzo positivo, lo dimostra ogni giorno nel gruppo. Mancano Pajac, Lykogiannis, Klavan e Farias. Srna? Si è allenato tutta la settimana e sta bene, in queste ore deciderò se schierarlo".