Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Palermo: "Sono curioso soprattutto di vedere come ci approcciamo alla gara: è un dettaglio che non dobbiamo mai sbagliare. Ci prepariamo tutta la settimana per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista, dobbiamo arrivare a leggere le varie situazioni col piglio giusto di chi deve fare la partita sempre e comunque".



SU JOAO PEDRO - "Siamo tutti felici per lui. Quando ieri ad Asseminello è arrivata la notizia, è stata una esplosione di gioia. Lo aspettiamo"