In vista della partita di domani contro il Genoa, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa: "Affronteremo una squadra che si giocherà tutto, sarà importante andare in campo e cercare di ottenere il risultato. Mi aspetto un Genoa compatto con un grande pubblico alle spalle. Sarà molto carico. Importante aver recuperato Ionita in un reparto dove abbiamo già perso Faragò, dopo aver trovato un certo equilibrio. Castro? Partire da titolare è difficile, è rientrato meglio di quanto mi aspettassi ma ancora deve mettere minutaggio".