Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Frosinone: "Domani mancheranno i tre squalificati (Pisacane, Pellegrini e Barella, ndr), oltre a Cacciatore e Castro. Cambiare tutte le settimane non è la cosa migliore, ma almeno siamo in un periodo in cui tutti hanno acquisito i concetti e sanno quali sono i propri compiti, quindi le assenze incidono in maniera relativa. Srna sta bene e sono soddisfatto di lui sia per quello che fa in campo, sia in allenamento, merita questa maglia. Srna o Padoin? Ai giocatori dico chi gioca il giorno della gara, nessuno gioca al posto di nessuno perché tutti i miei ragazzi meritano di giocare".