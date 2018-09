Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria. Queste le sue parole: "La partita di Parma ha lasciato aspetti positivi e negativi: di buono salvo la prima parte di gara, nella seconda invece non ci abbiamo creduto abbastanza, cercando il gol in maniera disordinata. Abbiamo ancora due allenamenti da fare, sono fiducioso per il recupero di Pavoletti. Nonostante il risultato, a Parma ho visto l'approccio giusto. La Sampdoria è una squadra rodata e che affrontiamo in un momento in cui sta bene. Devo ancora valutare diverse situazioni: domani, comunque, è probabile che faremo qualche cambio. Sono in tanti a meritare di scendere in campo".