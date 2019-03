La 28^ giornata di Serie A si aprirà domani sera con la sfida tra Cagliari e Fiorentina. Queste le parole di Rolando Maran, allenatore della squadra sarda, nella conferenza stampa pre-partita:



"Sono contento che si giochi subito, vogliamo riscattarci. Siamo riusciti spesso a far valere il fattore campo, speriamo accada anche domani. Dobbiamo mettere in campo uno standard di prestazioni più alto rispetto a Bologna. La Fiorentina? Squadra forte e ben organizzata, grazie a mister Pioli. Soprattutto davanti ha un potenziale enorme. Come sempre, però, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Ogni gara fa storia a sé, ma domani voglio rivedere l'atteggiamento messo in campo contro l'Inter. Ci sono punti in palio ogni settimana, non avremo nessun condizionamento per via dell'imminente sosta o della situazione diffidati".