L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia della sfida col Bologna: "Dispiace non aver vinto col Torino, però aver affrontato la partita in quel modo ha aumentato convinzione e autostima. Non ho detto molto ai ragazzi a caldo, ma ho cercato di trasmettere l'idea che quella era la strada giusta. Vederli così arrabbiati per non aver ottenuto la vittoria è un buon segno: la nostra mentalità deve essere questa, dall'inizio alla fine".



Su Mihajlovic: "Sinisa è un combattente nato, ha affrontato dal primo giorno la malattia senza indietreggiare di un centimetro, con grande temperamento: questa è la sua forza, che lo porterà a vincere la sua partita. Al di là di ciò, guardando al lavoro sul campo, lo scorso anno ha fatto un percorso straordinario con la sua squadra, dimostrando tutte le sue capacità: si merita la Panchina d’oro”.