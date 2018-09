Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan: "C'è da essere soddisfatti, siamo stati bravi a resistere al ritorno del Milan. Siamo partiti forti, abbiamo creato molto tenendo un ritmo altissimo e lo abbiamo pagato un po' nella seconda parte. Abbiamo rischiato relativamente, ma il Milan ha meritato il pareggio. Barella? E' straordinario, l'ho messo play davanti alla difesa nella seconda parte della gara e non ha sbagliato un colpo, cresce sempre più. E' pronto per essere artefice della Nazionale. L'assetto? Nella seconda parte ci siamo messi a cinque perché non riuscivamo ad accorciare sugli esterni, volevo occupare meglio l'ampiezza".